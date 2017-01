Ingredients:

(per 4 persones)

8 carxofes

1 ceba grossa

1 gra d’all, julivert

1 botifarra crua grossa desfeta d’uns 300 g

1 ou

formatge ratllat

un grapat de pinyons

sal, oli

suc de llimona

1 cullerada de farina

salsa de tomàquet

Elaboració:

Agafem les carxofes, les deixem sense tronc i les netegem. Les posem amb aigua, sal, una cullerada de farina i unes gotes de suc de llimona, i que bullin de 12 a 15 minuts.

Mentrestant, en una paella amb oli, sofregim els pinyons. Quan els tenim enrossits, els reservem a sobre d’un paper de cuina. Tallem la ceba ben petita i la posem a sobregir amb el mateix oli. A mitja cocció, quan comença a ser transparent, afegim la botifarra crua, esparracada i ben aixafada. Abans que s’acabi la cocció, tirem una picada d’all i julivert, i afegim els pinyons. Amb el foc apagat, tirem l’ou i remenem amb energia perquè tota la pasta quedi ben homogènia.

Traiem les carxofes del foc i les posem a escórrer de cap per avall. Un cop escorregudes, amb un cobert o amb el dit mateix fem una mica més gran el forat del mig de la carxofa, per poder posar-hi el farcit.

Omplim cada carxofa amb el farcit, ben plena, i per sobre hi posem formatge ratllat. Acabem el plat gratinant les carxofes farcides, al forn a 180º, uns vuit minuts.

Per servir el plat, podem acompanyar les carxofes amb unes cullerades de salsa de tomàquet.

