La revista Saó ha realitzat un seguiment dels comptes de Twitter del govern valencià per analitzar quin ús fan del català. Segons les dades publicades, el president i els consellers fan servir el català en un 61% dels seus missatges. El conseller d’Educació, Vicent Marzà, i el conseller d’Economia Sostenible, Rafel Climent, són els únics que només piula en català. En total sis membres del govern fan servir el català almenys el 50% de les vegades que piulen.

D’altra banda, la vice-presidenta i consellera d’Igualtat, Mònica Oltra, i la consellera de Sanitat, Carmen Montón, són les que més utilitzen el castellà. Només fan servir el català en un 27,7% i un 3% dels missatges, respectivament. El conseller d’Hisenda, Vicent Soler, tampoc no arriba al 50% de piulades en català: concretament un 35%.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, piula més en català que en castellà, però el seu resultat (59%) està lleugerament per sota de la mitjana.

L’estudi ha analitzat tots els piulets fets pel president i els consellers entre setembre i desembre del 2015. Entre els resultats no apareix la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, perquè no té compte a Twitter.

Ací podeu veure els resultats globals i desglossats per mesos:

