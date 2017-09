El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va concedir ahir una entrevista a El Punt Avui TV, feta pel director del diari, Xevi Xirgo. Durant una hora Puigdemont va comentar els darrers esdeveniment, remarcant sobretot el fet que la suspensió de la llei per part del Tribunal Constitucional ja no és vàlida: ‘el Parlament de Catalunya ha aprovat una llei que ja no pot ser impugnada per aquest sistema polític espanyol.’

Puigdemont també s’ha referit a la protesta popular que es va improvisar a Valls davant el registre de la Guàrdia Civil al setmanari El Vallenc. Pel President de la Generalitat, l’acció d’ahir ‘ha fet escola. La reacció festiva, irònica, amb música i respecte és una actitud de pacifisme que no ens en podem desviar’.

Preguntat sobre l’actitud de Pablo Iglesias Puigdemont ha dit si vol oferir una alternativa hauria de ser conscient que Rajoy està atraient tots els partits espanyols cap a la seva política i ha dit que ”en aquest moment oposar-se a que els catalans votin és fer pinya amb Rajoy’

El vídeo sencer de l’entrevista el podeu veure ací.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]