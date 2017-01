Els Estats Units viuen unes hores de caos i commoció. Ahir dissabte Donald Trump va signar una ordre executiva per la qual queda prohibida l’entrada de qualsevol tipus de refugiat als Estats Units durant els pròxims cent vint dies i de qualsevol ciutadà de set països musulmans durant noranta dies. Els països als ciutadans dels quals se’ls prohibeix l’entrada són l’Irac, l’Iran, Síria, Líbia, Somàlia, Sudan i Iemen. Les raons adduïdes són que són països on hi ha una gran activitat gihadista i atacs. Tanmateix The Washington Post ha fet notar que hi ha països que tenen condicions semblants, com Turquia, els Emirats Àrabs Units, Malàisia i sobretot Aràbia Saudita que no han estat inclosos en la llista. I que l’única diferència clara entre els uns i els altres és que no han estat en cap cas inclosos en la llista els països on les empreses de Trump fan negoci.

Als aeroports americans els caos és gran perquè l’aplicació de la nova normativa implica denegar l’entrada en el mateix aeroport a moltes persones, incloses les que tenen permís de residència, que no poden tornar a entrar ja si eren fora.

Milers de manifestants han intentant ocupar terminals de diversos aeroports per protestar contra el que defineixen com la Llei per Prohibir els Musulmans i per reclamar la llibertat dels emigrants o refugiats detinguts. Alcaldes com el de Nova York, governadors demòcrates i fins i tot alguns congressistes republicans han protestat contra l’ordre executiva de Trump. També a l’estranger hi ha hagut reaccions. El president francès François Hollande ha condemnat la decisió de Trump i alguns dels països afectats com l’Iran han anunciat que faran el mateix amb els ciutadans americans.

El batlle de Filadèlfia ha anat a protestar a l’aeroport

Els manifestants col·lapsen la porta d’una de les terminals de l’aeroport JFK

Manifestants a Chicago

Manifestants a San Francisco

With 1000+ Americans chanting for love, compassion & refugees at San Francisco Airport. #MuslimBanProtest pic.twitter.com/2Xzf3BA5X2 — Wendy Thurm (@hangingsliders) 28 de gener de 2017

