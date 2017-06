Els castellers de Londres han cancel·lat l’actuació que havien de dur a terme avui al Parliament Square de la capital anglesa per la manca de permisos policials i les condicions temporals adverses que es preveien per l’hora de l’acte. Els organitzadors, l’APPG for Catalunya (All-Party Parliamentary Group on Catalonia), no van demanar els permisos necessaris per realitzar l’actuació.

L’organització APPG for Catalunya és un grup de diputats del parlament del Regne Units creat el març de 2017 amb l’objectiu de discutir sobre la situació catalana i el procés independentista.

