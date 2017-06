L’ex-president de la Generalitat Valenciana Francisco Camps va desviar 17,2 milions d’euros de partides destinades a l’ocupació juvenil i el turisme per a pagar el cànon de la Fórmula 1. Segons que explica el diari El Mundo, aquesta és la conclusió d’un informe de la Intervenció General, els auditors de la Generalitat. Camps va camuflar els diners en una partida de ‘despeses diverses’. Així mateix, l’ex-president Alberto Fabra va utilitzar 11,5 milions del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) per a finançar la Fórmula 1.

L’informe confirma que es van emprar dues empreses públiques per a pagar el cànon de la Fórmula 1, el qual l’havia d’assumir la companyia Valmor. Un dels seus administradors, Jorge Martínez Aspar, va assegurar al Consell que les curses no eren rentables i que, per tant, la continuïtat de la Fórmula 1 a València estava en joc.

El 2009 el govern de Camps va desviar 17,2 milions d’euros a pagar el cànon. Segons el pressupost de la Generalitat, aquests diners s’havien de destinar a finançar projectes d’ocupació juvenil i iniciatives turístiques. Els diners es van camuflar en diverses operacions ordenades des del Consell.

L’informe també explica que l’empresa pública Circuit del Motor va tenir dues ampliacions de capital entre el 2008 i el 2012 per un import de 65,9 milions. Aquesta quantitat va servir perquè la Generalitat fes els pagaments que en principi havia d’assumir Valmor, una societat que el Consell va comprar amb 33 milions quan es trobava en una situació de bancarrota.

