L’economista i ex-diputat de la CUP Josep Manuel Busqueta ha criticat aquest diumenge que ERC no està fent valer les seves sigles d’esquerra i està donant suport a reformes fiscals del PDeCAT. En un debat de Catalunya Ràdio, en què ha conversat amb el també economista i diputat de JxSí Oriol Amat, ha lamentat que des de la dècada dels 80 hi ha hagut a l’estat espanyol una sèrie de reformes fiscals que han portat a Catalunya a ser un dels territoris amb una desigualtat més gran, i ha assegurat que, primer CiU i ara el PDeCAT, han recolzat la fiscalitat que ho ha permès.

Ho ha dit referint-se a l’IRPF que recull el pressupost de la Generalitat, que no incorporen les modificacions que la CUP proposava per a les rendes més elevades.

Preguntat sobre la decisió de la CUP de donar suport als comptes, Busqueta ha dit no compartir la decisió però respectar-la: ‘És un pressupost nefast, uns dels més neoliberals dels que podem trobar ara mateix a la Unió Europea’.

En aquest sentit, ha lamentat que són insuficients per fer front a aquesta realitat social de famílies que estan vivint amb 500 euros i que ‘s’escalfen del fred hivern amb amor i no amb calefacció’.

Davant d’això, Oriol Amat ha argumentat que la Generalitat ha de complir un objectiu de dèficit del 0,6% i que, de no fer-ho, ‘assumiria deutes amb proveïdors i empreses contractistes que després no podria pagar’. Alhora, ha explicat que 16.000 milions d’euros recaptats anualment en impostos no tornen a Catalunya.

