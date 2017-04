La Filmoteca de Catalunya inaugura el cicle dedicat al cineasta francès Jacques Rivette amb la presència de la seva actriu predilecta, Bulle Ogier, que va protagonitzar alguns dels seus films més destacats. Ogier ha viatjat a Barcelona per participar i intervenir en la projecció dels dos primers títols del cicle: ‘Le Pont du Nord’ (1981) i ‘Duelle (une quarantine)’ (1976). Ogier s’ha declarat, és clar, ‘rivetista’ i ha alabat l’experiència única que suposava treballar en el seus films. Ideòleg de la Nouvelle Vague, Rivette va morir l’any passat deixant una trentena de títols i una marca de transgressió en la manera de fer cinema que el va distingir alhora que l’allunyà del gran públic.

La Filmoteca projectarà nou pel·lícules d’aquest cineasta, el que representa només una petita part de la seva filmografia. El director de l’equipament, Esteve Riambau, ha excusat aquesta proporció explicant que no és fàcil trobar còpies ni obtenir els drets de les seves pel·lícules, i ha anunciat que, per aquest motiu, el cicle resta obert a incorporar més títols en la mesura que s’hi pugui accedir.

Amb aquesta retrospectiva, la institució vol recordar la figura d’un realitzador cabdal en la cinematografia francesa i que si bé és considerat un dels precursors del moviment de la Nouvelle Vague, no va tenir el reconeixement popular dels seus grans noms, com Truffaut, Jean-Luc Godard o Éric Rohmer.

Rivette va dedicar bona part de la seva carrera a l’experimentació, amb films que transgredien les convencions cinematogràfiques del moment, des del punt de vista formal i també amb metratges molt llargs. La implicació dels actors en l’autoria de les seves pel·lícules, fent-los participar del guió, és un dels trets propis del seu cinema. Així ho ha recordat aquest dimarts la seva ‘musa’, l’actriu Bulle Ogier, convidada per la Filmoteca a introduir les primeres projeccions del cicle dedicat al director.

Ogier va protagonitzar diverses de les seves pel·lícules, entre les quals recorda amb especial intensitat ‘L’amour fou’ (1969), ‘Le Pont du Nord’ (1981) i ‘Céline et Julie vont en bateau’ (1974).

De la primera, l’actriu ha expressat que va ser una pel·lícula “decisiva” en la seva carrera, i que malgrat que no va tenir el favor del públic, la va propulsar cap a nous projectes. Sobre ‘Le Pont du Nord’, Ogier l’ha valorat com el film del seu cor. ‘Va ser una pel·lícula única, que els rivetians consideren la seva millor cinta’, recorda. Per a l’actriu, el film representa el record viu de la seva filla, Pascale Ogier, que també apareix a la pel·lícula i que va morir dos anys després que s’estrenés.

Aquest és el títol que inaugura el cicle, aquest dimarts al vespre, amb una presentació prèvia de la mateixa Bulle Ogier. L’actriu participarà també en la segona projecció, demà dimecres, de ‘Duelle (une quarantaine)’ (1976), un altre dels diversos títols en què va col·laborar amb Rivette. ‘L’amour fou’, ‘Lamour par terre’, ‘Paris nous appartient’, ‘La religieuse’, ‘Va savoir’, ‘Céline et Julie vot en bateau’ i ‘Secret défense’ són els altres títols de la retrospectiva que organitza la Filmoteca de Catalunya.

