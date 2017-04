Fa poc més d’un any, Barcelona va ser designada Ciutat de la Literatura UNESCO. Un reconeixement però també un repte: ser encara més literària, donar-se a conèixer com a capital de la lectura i com a ciutat on els llibres tenen un valor afegit. Tot això desemboca en aquest Sant Jordi, amb activitats programades a partir del 20 d’abril per començar a tastar l’essència de la literatura: diàlegs entre escriptors, trobada de Ciutats Literàries i una Nit del Drac el dia abans del gran dia.

Aquest any, l’escriptora francesa Yasmina Reza conversarà amb el director del TNC, Xavier Albertí, sobre l’exercici de la lectura, el conjunt de la seva obra i el paper que les biblioteques han tingut en la seva formació literària. Aquest any, l’editorial Anagrama ha publicat la seva última novel·la, Babilònia, que ha guanyat el Premi Renaudot. El pregó es podrà veure el 20 d’abril a les 18h al Saló de Cent de l’Ajuntament.

Una nova proposta que reunirà escriptors locals i internacionals i que servirà per apropar autors i lectors abans del Dia del Llibre entre el 20 i el 22 d’abril. Teju Cole, Enrique Vila-Matas, Petros Márkaris, Francesc Serés, Lionel Shriver, Empar Moliner, Siri Hustvedt, Gabriela Wiener, Carlos Zanón, Sara Mesa i Max Besora seran els protagonistes de la primera edició d’aquest esdeveniment, els diàlegs del qual giraran a l’entorn de qüestions com el poder, la família, el sexe, l’art i, naturalment, la literatura. Aquestes converses tindran lloc al CCCB, al Disseny Hub Barcelona i a l’Edifici del Mobile World Centre.

