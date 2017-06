BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

La consellera de Governació de la Generalitat, Meritxell Borràs, ha assegurat que l’objectiu del Govern central és “fer por” al Govern amb querelles perquè saben que tot el que estan fent és legal, segons ella.

En una entrevista en el diari ‘Ara’ recollida per Europa Press, Borràs ha reiterat que el Govern té competències per convocar eleccions al Parlament i ha rebutjat afirmar si les urnes que pretén comprar la seva conselleria s’utilitzarien per a un eventual referèndum sobre la independència.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va admetre dimarts passat la querella de la Fiscalia contra Borràs pels presumptes delictes de prevaricació, desobediència i malversació de fons públics per haver licitat una compra d’urnes que podrien servir per al referèndum independentista que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, té previst convocar l’1 d’octubre.

Borràs ha justificat que el Govern no expliqui tots els detalls d’aquesta consulta per no provocar querelles que es poden “estalviar” i ha apuntat que el compromís del PDeCAT, del que forma part, amb la celebració del referèndum és absolut.

Sobre el vot exterior en el referèndum, Borràs ha sostingut que el que més s’assembla a un cens és el registre de catalans en l’exterior –en el qual estan inscrits 5.000 dels 200.000 que viuen fora– i és per aquest motiu que s’ha mostrat “preocupada”.

També ha instat als ‘comuns’ a decidir si estan al costat del Govern espanyol –que, segons ella, no deixa votar els catalans– o del costat de “un gran nombre de ciutadans catalans que volen decidir sobre el seu futur”.

