En els darrers anys, han sorgit moltes polèmiques respecte al curs de la ciència i la tecnologia, que avança desbocada al pols de les ambicions humanes de progrés. El bioart és una de les disciplines artístiques contemporànies més recents que intenten fusionar dos mons a vegades tan dispars: la biologia i l’art, amb la fita de produir un diàleg entre les dues matèries i trobar els punts de connexió.

Barcelona ha estat un focus d’aquesta nova forma artística, tant perquè ha acollit exposicions tan interessants com +Humans al CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) de l’octubre del 2015 a l’abril del 2016; com per reunir una sèrie d’artistes que s’inclouen dins d’aquesta pràctica, els cíborgs Neil Harbisson i Moon Ribas, o bé artistes com Fèlix Vinyals. Tanmateix, el terme és poc popular. L’enquesta realitzada mostra que només un 18% sap definir el concepte, encara que més d’un 20% n’ha sentit a parlar algun cop.

El cert és que ha generat més interès a tota tota la zona d’Estats Units, Alemanya Anglaterra o Àustria. La primera exposició de bioart com a tal, anomenada l’art biotech, es va fer al 2001 a Nantes (França), comissionada per Jens Hausser. Catalunya va començar al 2006 a Santa Mónica, amb belles de bioart. Laura Benítez, doctora en filosofía de la UAB, recalca que “pràcticament a excepció de +Humans no hi ha hagut més exposicions, només petits workshops”.

Un dels experiments artístics més impactants va ser la creació d’un abric desenvolupat amb una combinació de cèl·lules humanes i no humanes, que es va exposar al Museu d’Art Modern de Nova York. El que va passar és que l’abric va començar a créixer degut al reactor al qual estava connectat. La cap de l’exposició, Paola Antonneli, es va plantejar desconnectar-lo. El públic, davant aquesta situació, va obrir un debat que no estava previst i girava entorn de la vida o la mort d’aquesta peça de vestir, com si es tractés d’una vida humana. Els artistes van viure això amb sorpresa.

Un altre exemple de bioart, en la categoria d’art transgènic, és el conill fluorescent anomenat Alba, construït a partir d’enginyeria genètica: és la combinació genètica entre una medusa fluorescent del pacífic i un conill albí. L’obra, més que resultar una gesta de la genètica, va suscitar un debat social sobre què es pot considerar art en el món d’avui en dia, generant reflexions sobre quin és el paper de l’evolució, la memòria i la creació. Laura Benítez explica que el bioart genera multiplicitat de controvèrsies.

La repercussió més significativa del Bioart és potser el qüestionament dels processos evolutius de les espècies (plantes, animals, organismes cel·lulars) que s’han vist modificats per la mà de l’home amb l’adhesió d’elements externs a la seva morfologia o dins del seu codi genètic.

Benítez, que s’ha especialitzat en la relació entre pràctiques artístiques i biotecnològiques, assegura que els objectius concrets d’aquest tipus d’art contemporani són difícils de definir.

Encara que com a teòrica, organitzadora de determinades activitats i experta en aquests temes, pensa que les finalitats són “obrir preguntes al voltant de la biotecnologia” i al futur de la nostra espècie. “Què significa ser humans en l’actualitat?” “Com serà ser humans d’aquí cent anys?”, “Quins són els futurs que esperem o desitgem?”: són tan sols una mostra dels interrogants nascuts a partir dels diferents projectes que componien l’exposició de bioart barcelonina +Humans.

Apropant-nos més a l’opinió pública, més d’un 65% de les 145 persones enquestades creuen que en un futur la majoria de la població acabarà incorporant eines electròniques per poder superar les limitacions humanes. Si aquesta situació finalment es donés, quina seria la reacció de la societat?

Humans amb parts de robot

Un cíborg és una persona que incorpora dispositius electrònics al seu cos per afegir o potenciar algún sentit o capacitat. La ballarina Moon Ribas n’és un exemple, que pot sentir els terratrèmols de tot el planeta perquè té insertat via intravenosa un sismògraf al braç. L’objectiu de la ballarina catalana era poder sentir en carn pròpia el moviment invisible pels sentits humans. Volia connectar-se al món on vivim i per això va decidir apoderar-se del “batec de la terra”. El sent com si es tractés d’un segon cor. La Terra és la coreògrafa i ella la ballarina, que comparteix amb el públic a través del moviment el seu nou sentit electrònic. Ribas opina que si fóssim més conscients a nivell sensorial de com està el planeta Terra seriem capaços de desenvolupar més empatia i cuidar-lo millor.

Els éssers humans som els únics que aixequem ciutats on hi ha perill de terratrèmols. “Els terratrèmols no són una cosa dolenta, és un procés natural”, explica Ribas. El problema és que “estem tan desconnectats de la Terra que construïm allà on hi ha risc de que hi hagin, això els animals no ho fan”, prossegueix la ballarina catalana.

Segons Ribas, humans haurien d’inspirar-se en els animals per modificar la seva naturalesa. Ja existeixen espècies que han assolit els desitjos més disparatats de l’ésser humà, com la inmortalitat: hi ha una medusa que es regenera sempre i mai mor.

Moon Ribas serà la primera dona que “trepitji” la Lluna, ja que la dona encara no ha viatjat a aquest astre. Un dels nous projectes que té en ment és connectar-se a les seves ones sísmiques.

Més branques del bioart

“L’art biotrònic és un cosí del bioart”, recalca el seu fundador, Fèlix Vinyals. El bioart opera més amb temes de química i biologia. L’art biotrònic recull la biologia de l’humà a escala corporal i de les seves constants vitals. A través d’elles, Vinyals fa instal·lacions interactives. Un exemple seria la instal·lació a cor obert: quatre espectadors entren a una sala on hi ha quatre bombetes, aquestes s’engeguen i s’apaguen segons el batec del cor de cadascun.

Vinyals diu que “és més una composició de l’entitat de l’Home”: els experiments intenten traspassar l’estat més emocional de l’humà a una realitat externa i palpable. Agafa la part més espiritual de la part bio, jugant sobre el propi cos i potenciant la relació amb ell, entre altres persones o la societat.

L’artista biotrònic explica que per la Mobile Week d’aquest mes de febrer té prevista una nova exposició que posa en dubte els límits ètics de la tecnologia, que avança més al compàs de les necessitats empresarials i econòmiques, que no pas a les lleis d’un codi deontològic social.

El bioart és transdisciplinari: artistes, filòsofs, científics hi cooperen per conèixer de forma més profunda tots aquells dilemes que amaguen els conceptes de vida, mort, cos o tecnologia i quines són les responsabilitats morals al treballar amb materials vius. El que permet és fer una crítica, com qualsevol altra forma de manifestació artística, sense comprometre’s amb una postura feta a partir d’un judici sobre si està bé o malament utilitzar a la ciència com a mitjà per a finalitats més útils.

