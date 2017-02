La diputada al Congrés per Podem Carolina Bescansa i el membre del partit Nacho Álvarez han anunciat que fan ‘un pas al marge’ de la formació en una carta a la militància. Ambdós lamenten no haver pogut evitar el ‘xoc de trens’ entre Íñigo Errejón i Pablo Iglesias malgrat els esforços per ‘desactivar l’enfrontament’ a través del col·lectiu Mayo-2011 i l’espai Pensando Vistalegre que van constituir fa un mes. ‘Per ara no hem aconseguit els nostres objectius’, lamenten. Bescansa i Álvarez deixen el partit però ho fan advertint les dues faccions enfrontades que el partit ‘ja no pertany’ als qui el van fundar i que és una ‘obligació ètica i política’ dels seus dirigents cuidar-lo, perquè és ‘l’única eina que tenen les grans majories del país per defensar-se de les injustícies de la crisi i dels abusos dels poderosos’.

A la missiva a la militància Bescansa i Álvarez subratllen que la situació política d’Espanya ha canviat, però lamenten que la situació social ‘segueix travessada per les mateixes dificultats i penúries’ que en el moment que va néixer Podem. De fet, afirmen que el partit ‘també s’ha transformat’. S’ha fet ‘més gran i més fort’, tot i que no prou com per garantir el canvi ‘que seguim somiant per al nostre país’.

Tenint en compte aquest context, els fins ara integrants de la formació lamenten que s’hagi arribat a la Segona Assemblea de la formació amb el partit ‘atrapat’ en un ‘eix de confrontació entre dos companys’, un eix que, afirmen, ‘ha dificultat el desenvolupament dels debats’ que van fer aflorar la formació.

També afirmen que la intensificació i ‘l’extensió territorial de l’enfrontament’ ha provocat un embull de soroll que dificulta la comunicació amb els qui han ofert el seu suport al partit, ‘moltes vegades amb enorme sacrifici’, i que esperen dels dirigents de Podem que segueixin ‘defensant els seus drets’. Bescansa i Álvarex lamenten que siguin ‘els equips més forts’ els que ‘actuen d’esquena a la voluntat de diàleg i acord’ i per això afirmen que no poden integrar-se a cap de les llistes que competiran per la direcció política de l’organització.

‘Serem més útils treballant per a la recuperació dels grans debats polítics que van fundar Podem, i per impulsar els acords que s’hauran de produir després de Vistalegre’, continuen, per acabar: ‘En aquests moment, això només ho podrem aconseguir fent un pas cap al marge en aquesta escena’.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]