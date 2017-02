L’Ajuntament de Berga tornarà a retre homenatge a les víctimes del franquisme per segon any consecutiu amb diversos actes que començaran aquest 11 de febrer i s’allargaran un mes. La batllessa de Berga, Montse Venturós, ha explicat que les activitats s’estructuren en tres blocs: memòria política i social, memòria oral i memòria genètica. L’acte central d’homenatge serà el proper 19 de febrer a les 6 de la tarda al Casino i comptarà amb la participació de dues dones, Natàlia Porta i Ramona Calderer, nascudes l’any 23, i que van viure de primera mà l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat. Durant la seva intervenció, les supervivents relataran els seus records i com van viure la repressió franquista. Venturós també ha fet una crida perquè el proper 3 de març, en l’acte dedicat a la memòria genètica, el màxim nombre de ciutadans s’inscriguin al formulari de la Generalitat perquè el seu ADN es pugui creuar amb el de les restes de víctimes de les fosses comunes i així poder identificar possibles familiars.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]