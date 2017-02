BRUSSEL·LES, 8 (EUROPA PRESS)

La Policia judicial belga ha detingut aquesta passada matinada onze persones en relació a una operació antiterrorista dirigida contra el reclutament de combatents disposats a viatjar a Síria per ser ensinistrats com a gihadistes.

S’han dut a terme un total de nou escorcolls a diversos barris de la capital belga, Brussel·les, inclosos els districtes de Molenbeek i Schaerbeek, però en cap de les recerques s’han trobat armes o explosius, segons ha informat la Fiscalia federal en un comunicat.

Les onze persones arrestades han passat a disposició judicial per ser interrogats i el jutge decidirà en les properes hores si han de romandre detingudes o posades en llibertat.

L’operació s’emmarca dins de la lluita antiterrorista, si bé les autoritats han desvinculat l’expedient de les recerques obertes sobre els atemptats de novembre del 2015 a París i de març del 2016 a Brussel·les.

