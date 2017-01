L’Ajuntament de Barcelona restringirà la circulació de camions de més de 3.500 quilos per tota la ciutat entre les 16.00 i les 22.00 d’aquest dijous durant la cavalcada de Reis per motius de seguretat, especialment després d’atemptats com el del mercat nadalenc de Berlín.

En declaracions als mitjans, el gerent de Seguretat i Prevenció, Jordi Samsó, ha indicat que es tracta de la primera vegada que es pren aquesta mesura i que es va decidir aquest dimarts a una reunió amb responsables dels cossos policials, una mesura que també ha pres l’Ajuntament de Madrid.

Ha assegurat que es reforçarà el dispositiu de seguretat, del qual no ha volgut donar més detalls, i que es disposaran de sistemes per protegir el recorregut de la Cavalcada, de cinc quilòmetres, sense concretar si seran barreres o pilons de formigó.

