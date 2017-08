El Punt Avui Televisió comença avui, després de la pausa estiuenca, la temporada nova. S’emetrà des dels nous estudis situats a la seu central del Punt Avui a Girona i amb algunes novetats, com ara el canvi d’horari de ‘L’illa de Robinson’, que ara s’emetrà en directe de dilluns a dijous a les set del vespre, i que es reemetrà en diferit a dos quarts de deu del vespre. ‘L’illa de Robinson’, l’espai de més actualitat política de la cadena, encara la cinquena temporada. El programa disposarà diàriament d’una taula d’anàlisi de les principals notícies de la jornada i es complementarà amb seccions habituals, com és el cas, els dilluns, de ‘La pissarreta d’en Partal’.

L’espai, presentat per Igor Llongueres i produït per Maria Jové, incorporarà aquesta temporada periodistes del Punt Avui, que comentaran, des del plató mateix o amb connexions a la redacció del diari, les notícies del dia. Els periodistes Jordi Grau, Xevi Sala, Ferran Espada i Miquel Riera, entre més, seran periòdicament a la tertúlia.

Les millores tècniques que aquest estiu s’han fet al Punt Avui Televisió també permetran d’establir, a partir d’aquesta setmana, connexions en directe amb el Parlament de Catalunya, bé sigui per rebre informacions esporàdiques (a càrrec de la periodista Magda Muñoz), bé per a emetre en directe sessions plenàries o comissions.

Amb la nova temporada, torna també al Punt Avui TV una les marques insígnia de la cadena, el programa en anglès ‘The English Hour’, un espai que va començar el novembre del 2014 i que contribueix a satisfer la necessitat informativa i, alhora, reforça el coneixement i l’ús de l’anglès com a tercera llengua. També és una eina útil per a informar de la situació del nostre país al públic de fora. Aquesta temporada s’hi posa més èmfasi en les tertúlies d’actualitat, perquè amplien el temps de cada programa fins a 55 minuts. Són ‘The Week In Football’, amb Barney Griffiths, cada dimarts, i ‘Our Fintest Hour’, amb Matthew Tree, cada dijous. El dilluns, el dimecres i el divendres, l’oferta del ‘The English Hour’ manté les entrevistes presentades per Neil Stokes, Marcela Topor i Nicole Millar. En són protagonistes anglesos que viuen a Catalunya, catalans que parlen anglès i estrangers de la resta del món que passen per Catalunya que ensenyen una realitat del nostre país des de punts de vista diferents. El programa, produït conjuntament entre l’equip del Catalonia Today i El Punt Avui Televisió, s’emetrà cada dia a les 5 de la tarda.

‘Autèntics.cat’, el programa de Xantal Llavina, encara la segona temporada obrint el ventall dels convidats. Els entrevistats no seran únicament conferenciants, sinó també professionals diversos. El programa, guanyador d’un premi Zapping 2017, avança l’horari i es podrà veure cada diumenge a les 21.30. Els primers entrevistats seran el cantant Cesk Freixas, la cineasta Isona Passola i el pilot Isidre Esteve.

La programació pròpia del Punt Avui TV, amb una gran franja horària diària dedicada a noticies locals (que són diferents segons la llicència de televisió), també es completarà amb el programa ‘Via Europa’, que dirigeix Albert Segura i que s’enregistra habitualment als estudis que hi ha al Parlament Europeu.