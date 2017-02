Un mes i mig després del primer intent, avui es repeteixen les eleccions per a renovar la presidència i més càrrecs de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ramon Ferrer opta a la reelecció i Josep Palomero, que fins ara ha estat vice-president, opta a substituir-lo. El 22 de desembre proppassat aquests mateixos candidats no van aconseguir la majoria absoluta en cap de les tres votacions que es van arribar a fer. Aquell dia hi hagué abstencions. I també alguna jugada estranya entre alguns acadèmics que van prometre el suport a l’un candidat o a l’altre i després no els el van donar. El vot és secret.

Pel que fa a la resta de càrrecs, Rafael Ramos, director de l’Institut Interuniversitari de Filologia, ha presentat l’única candidatura a la vice-presidència. En les eleccions del mes de desembre, Antoni Ferrando també optava a aquest càrrec.

Verònica Cantó és també l’única que opta a la secretaria, càrrec que ja exerceix ara.

Per a les dues places de vocals s’han presentat els acadèmics Immaculada Cerdà, Artur Ahuir, Àngel Calpe i Honorat Ros.

En el reglament de l’acadèmia no hi ha previstes les candidatures completes, sinó que s’ha de votar càrrec per càrrec. Actualment el ple el formen vint persones i calen onze vots per a aconseguir el nomenament. Al desembre només es va votar el president i, com que cap dels dos candidats no va aconseguir la majoria, el procés electoral s’ajornà fins avui. Tant Ferrer com Palomero han fet una crida a no abstenir-se per a poder treure l’acadèmia d’aquest moment d’interinatge.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]