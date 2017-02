L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha defensat aquest diumenge la celebració del procés participatiu del 9 de novembre de 2014 pel qual serà jutjat aquest dilluns al costat de les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega: ‘Vam fer el que havíem de fer, ho tornaríem a fer i entrarem en el tribunal amb la cara ben alta’.

En roda de premsa en el Museu d’Història de Barcelona al costat d’Ortega i Rigau, Mas ha assegurat que no han de ‘demanar perdó per res’ ja que van complir amb una demanda majoritària de la societat catalana: votar sobre el futur polític de Catalunya.

‘Molta gent es va mobilitzar a fons perquè Catalunya pogués expressar lliurement la seva opinió, i des del Govern ho vam canalitzar’, ha assegurat acompanyat de diversos consellers de l’actual Executiu català, així com al portaveu del PDeCAT en el Congrés i també investigat pel 9N, Francesc Homs, i a membres del partit.

Mas ha defensat que, davant la demanda d’una votació, va defensar el procés participatiu en el qual van votar més de dos milions de persones que ‘van donar una lliçó de democràcia i sentit de futur davant Catalunya, el conjunt d’Espanya i tothom’.

No obstant això, ha lamentat que en haver-ho dut a terme malgrat els advertiments de l’Estat i malgrat el canvi de format de consulta a procés participatiu s’hagi pretès aplicar un càstig exemplar als seus promotors: ‘Xoquem contra un Estat intolerant, de tarannà poc democràtic, d”ordeno i mano’, que no tolera la discrepància’, ha valorat, i ha recordat que es va reivindicar a si mateix com a responsable màxim del 9N.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]