Gerardo Pisarello, primer tinent de batlle de l’Ajuntament de Barcelona, ha fet una crida participar en el referèndum i ha defensat un ‘sí crític’ contra l’autoritarisme del PP. A més, ha afirmat que el sobiranisme progressista no es podia quedar a casa l’1-O, encara que no compartís el full de ruta de Junts pel Sí. Pisarello ha fet aquestes manifestacions en un article al diari ‘Crític’.

El seu posicionament polític no l’ha passat per alt el president del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, que ha recorregut a la xenofòbia per a atacar-lo. ‘Hauries de ser una miqueta més agraït amb el país que et va acollir i et va donar una oportunitat’, ha escrit a Twitter.

.@G_Pisarello deberías ser un poquito más agradecido al país que te dio acogida y una oportunidad. @lavanguardia https://t.co/Hj2FcfHOM5 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) September 5, 2017

Pisarello, nascut a Tucuman (Argentina), es va instal·lar a Barcelona el 2001. És fill de l’advocat i polític Ángel Gerardo Pisarello, assassinat per la junta militar argentina.

