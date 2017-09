Aquest cap de setmana es fa a Sueca un dels darrers festivals d’estiu del País Valencià. Es tracta de l’Espigarock, que dissabte posarà a sobre l’escenari del recinte fester de Sueca a grups com ara Aspencat, Boikot, Ebri Knight, Smoking Souls, Pupil·les, Mafalda i Barbaritats, el grup guanyador del concurs de l’any passat. El cartell, de luxe, revela que esta serà l’edició amb una major participació de grups des que va néixer el festival ara fa quatre anys.

El plat fort del festival és l’actuació d’Aspencat, que es troba ara en plena ronda de comiat. Interpretaran els temes del seu darrer disc, Tot és ara. En aquest treball el grup continua explorant nous estils musicals entre el reggae, el dancehall i el dubstep. Al llarg de la nit, també es podran sentir els concerts del grup madrileny de punk-rock Boikot i de Mafalda, que continuen la línia estilística del reggaecore.

Una altra de les actuacions destacades del festival serà Pupil·les, un dels grups revelació de l’escena musical valenciana. Amb el feminisme per bandera, aquest projecte que s’articula al voltant de tres potes presenta temes rap amb bases de reggae i reggaetón. Smoking Souls amb el seu rock dur presentarà els temes del seu tercer disc d’estudi, Cendra i Or i també hi haurà la mescla de folk enèrgic amb rock dels Ebri Knight.

