El tinent de batlle de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, considera que qui s’ha de sentir ‘més interpel·lat’ pel discurs del periodista Jordi Évole al concert ‘Volem acollir’ de dissabte és l’estat perquè és qui falla en la crisi dels refugiats. Asens ha culpat el govern espanyol del blocatge de les institucions per acollir persones refugiades i li ha retret ‘que tanqui els ulls a la barbàrie i el drama’.

El tinent d’alcalde ha anunciat que l’Ajuntament obrirà aquest febrer 34 noves places del programa ‘Nausica’, d’atenció integral a refugiats, que se sumaran a les 47 creades a l’octubre. Es tracta d’un recurs pont per millorar els processos dels sol·licitants d’asil com a resposta a les ‘deficiències’ del pla estatal i que ofereix recursos com l’habitatge i manutenció, així com orientació jurídica i acompanyament psicològic. Vuit de les noves places es destinaran al col·lectiu LGTBI.

Heus ací el fragment del discurs d’Évole:

