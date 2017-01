El titular del jutjat d’instrucció 4 de Badalona ha arxivat la causa contra sis regidors del municipi per un delicte de desobediència de funcionari públic per haver obert l’edifici municipal durant el dia de la hispanitat, el 12 d’octubre.

Segons l’acte d’arxivament de la causa, recollit per Europa Press, el jutge pren aquesta decisió perquè els fets no són constitutius de delicte.

El magistrat, a més, emmarca els fets en el ‘clima polític’ actual i, de fet, considera que l’acció del regidor José Téllez, estripant la interlocutòria judicial que prohibia obrir l’Ajuntament, va ser una “performance” que des del punt de vista jurídic és ‘irrellevant’. Afegeix també que la conducta del regidor està emparada per la llibertat d’expressió.

Els investigats en aquesta causa eren el primer tinent de batlle i regidor de Badalona Habitatge, Oriol Lladó; el tercer tinent de batlle i regidor de Badalona Democràtica, Josep Antoni Téllez; la regidora de Serveis Socials, l’Agnès Rotger; la quarta tinent de batlle i regidor de Badalona Educadora, Eulàlia Sabater; l’edil de Participació, Fàtima Taleb, i la d’Espais Públics i Mobilitat, Francesc Duran.

