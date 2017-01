Elsa Artadi, Albert Batet, Lluís Guinó i Montserrat Candini continuaran formant part de la comissió executiva del PDeCAT malgrat estar afectats pel règim d’incompatibilitats. És la decisió que ha pres aquest dissabte el Consell Nacional del partit, després de debatre àmpliament si els quatre dirigents havien de presentar o no la seva dimissió pel fet d’ocupar més de dos càrrecs institucionals o orgànics. Fonts del partit han assegurat que la qüestió s’ha debatut a fons i, fruït de les intervencions, la direcció del PDeCAT ha sotmès la continuïtat d’Artadi, Batet, Guinó i Candini a votació del Consell Nacional. Finalment, una àmplia majoria dels assistents ha aprovat la seva continuïtat, que ara haurà de ser avalada pel Comitè d’Ètica del partit. Durant el mateix debat, la direcció del PDeCAT s’ha compromès a revisar a fons el règim d’incompatibilitats.

