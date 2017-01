El portaveu de la CUP, Quim Arrufat, ha assegurat avui que el seu partit té molt clar ‘que el referèndum s’ha de convocar abans de l’estiu’. En aquest sentit, ha dit que ‘a l’abril o maig s’ha de poder garantir el referèndum amb totes les garanties’. Arrufat ha explicat que el govern i la CUP fa ‘mesos que treballem estretament en el referèndum i el procés constituent’.

Un dels grans problemes de l’organització del referèndum és la participació del funcionariat. Arrufat ha dit que ‘entre obligar als funcionaris o optar pel voluntariat, hi ha moltes vies possibles, moltes escales de grisos’. I ha ofert una possible alternativa que seria optar per ‘personal acreditat per la Generalitat’, com va avançar la secretària general d’ERC, Marta Rovira, en aquesta entrevista.

El portaveu, en un missatge directe als comuns, ha afirmat que la consulta pactat és una via morta: ‘Ni nosaltres ni ningú es creu que hi pugui haver un referèndum pactat amb l’estat’. Pel que fa als detalls de la votació, Arrufat ha dit que es votarà un diumenge i a partir dels divuit anys. ‘Com en unes eleccions’, ha afegit. Sobre el cens i la polèmica de Santi Vidal, ha assegurat que ‘hi ha diferents vies per obtenir el cens, i totes elles legals’.

Un pressupost molt ‘liberal’

Dos dies després de l’anunci que la CUP donava suport al pressupost del govern, el portaveu ha mantingut que és un sí crític. En aquest sentit ha dit que ‘el pressupost és molt liberal i no està a l’altura del moment que estem vivint’. I ha fet menció especial a ERC. ‘Aquest pressupost és molt poc d’Esquerra’.

