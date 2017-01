Com que ahir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es va sotmetre a les preguntes ciutadanes al programa ‘Jo pregunto’ de TV3, avui ‘El matí de Catalunya Ràdio’ tenia concertada una entrevista amb la cap de l’oposició, Inés Arrimadas. ‘Crèiem que era necessari i oportú, i institucionalment de calaix, sentir la cap de l’oposició. Ella també ho va entendre així quan fa unes setmanes li ho vam demanar. Però ahir es va saber que seria la portaveu de l’executiva de Ciutadans a tot l’estat, i el partit s’ha estimat més modificar la seva agenda i que l’entrevistin a Antena 3’, ha explicat Mònica Terribas en l’editorial de les set del matí.

Terribas ha retret a Arrimadas que no prioritzi la seva condició de cap de l’oposició i vagi abans a un programa d’una televisió espanyola: ‘Quan vulgui som aquí per a parlar del que la cap de l’oposició consideri. I considera, ho ha dit diverses vegades, que el president Puigdemont desatén els problemes dels Ciutadans. Doncs avui, els problemes de la societat catalana vistos pels ciutadans no es tractaran als mitjans públics catalans, sinó en un plató de televisió a Madrid. No compartim les seves prioritats, però les respectem. I esperarem.’

Escolteu la reacció de Mònica Terribas:

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]