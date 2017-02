La líder de C’s i cap de l’oposició, Inés Arrimadas, ha etzibat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que els independentistes són ‘molt més valents parlant al parlament que el que fan els seus companys davant del jutge’ en el judici del 9-N. ‘Aquí treuen molt pit dient que van desobeir perquè el TC no és competent però després davant del jutge ‘bé no ho sabia, que van ser els voluntaris, que l’ordre no em va arribar correctament…’, ha recriminat Arrimadas en la rèplica a Puigdemont a l’inici del ple. ‘Tinguin una mica de respecte per als que van ser voluntaris’, ha reclamat Arrimadas enèrgica. La cap de files de C’s, més preocupada per la ‘politització de la justícia’, ha advertit que no hi ha democràcia en llocs on els polítics tenen ‘privilegis per saltar-se les lleis i la justícia’. ‘No sé en quin país antidemocràtic s’inspiren’, ha reblat. Arrimadas ha augurat que el procés arriba a un ‘final de cicle’ i creu que el judici del 9-N és ‘els últims focs artificials’.

