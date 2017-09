Aquest vespre es farà a Olesa de Montserrat la presentació de la Festa dels Miquelets d’enguany. Serà a les vuit del vespre a l’auditori de la Casa de Cultura. També avui s’inaugurarà l’exposició ’10 anys de la Festa’. Demà al matí es podran visitar els campaments dels Miquelets: el borbònic i el del regiment de cavalleria Cuirassers de Sant Jordi. I durant tot el cap de setmana, hi haurà el mercat barroc. Cal afegir-hi encara l’activitat de trobar el Miquelet pels carrers del nucli antic i els establiments del municipi.

També demà, els visitants podran degustar la cuina dels olesans del segle XVIII i els infants trobaran jocs a la plaça. Hi haurà també la ronda, tr obada i seguici dels Miquelets, a més de l’Homenatge al Memorial 158 i la benedicció de les banderes. Una altra de les activitats serà el seguici de les tropes fins al camp de batalla, on es capturarà el capità Maria i el Roig d’Esparreguera. Al vespre, es farà un sopar popular a la plaça Nova i en acabat un ball tradicional amb la Portàtil FM.

Diumenge continuaran el mercat barroc i els campaments borbònics i dels Miquelets, amb una novetat: el combat urbà, on es recrea l’assalt a la vila d’Olesa. Els nens podran jugar en el taller de jocs del 1714 amb la Cia l’Anònima. A partir de migdia, es farà un taller de dansa barroca amb Joan Codina i es repetirà la ronda dels Miquelets. A les dues hi haurà un dinar popular a la placeta del Reverend Massana.

Tot seguit, a la mateixa plaça s’interpretaran cançons de taverna. A les cinc de la tarda hi haurà la Pedregada; l’organització de la festa recomana que els assistents portin roba vella, ulleres de protecció, mocador, fulard o mascareta per protegir-se la boca de les pedres que es llancin. I finalment a la plaça Nova es farà la Llimonada, una activitat familiar pensada exclusivament per als participants de la Pedregada.

