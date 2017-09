Les jornades d’internacionalització del Mercat de Música Viva de Vic que es fan cada any al mes de maig han inspirat un canvi en la programació. Per això el certamen, que arrenca avui, presenta un programa amb molts noms internacionals, en què sobretot predominen cantants o grups italians, com ara Bruno Belissimo, Fabrizio Cammarata i Talco. Itàlia també serà present en el concert inaugural d’aquest vespre, en què es presentarà una producció pròpia, amb Cabo San Roque i Vinicio Capossela.

Amb una programació diversa i desimbolta, fins diumenge s’hi podrà sentir una seixantena de propostes que combinen els grups emergents amb els noms més consolidats, com ara Zoo, Txarango, Pavvla, la Iaia i Senior i el Cor Lomax. Quant a l’escena internacional, sonaran, per exemple, Ephemerals, el noruec Albert af Ekestam, els veneçolans La Vida Bohème i els britànics Mamas Gun.

Entre tota la programació, es destaquen una vintena de concerts d’estrena. És el cas del nou treball de la vigatana Núria Graham i els de The Gramophone All stars Big Band, The Unfinished Sympathy, Xavier Baró, Dani Nel·lo i Xarim Aresté. Segons el director artístic del festival, Marc Lloret, ‘és important que en el mercat presentin nous treballs d’artistes, perquè és el que en el fons atreu programadors i crítica’.

Quant als escenaris més festius i més multitudinaris del mercat, la plaça Major acollirà divendres la presentació de Dolo, Ramon Mirabet i Muchachito, mentre que dissabte hi haurà els directes de Pavvla, La Iaia i Senior i el Cor Lomax. A l’escenari del Sucre, hi actuaran el primer dia Zoo i Talco i dissabte Duende Josele, Txarango i Doctor Prats.

Llum i estrelles a la presentació del premi Puig-Porret

Aquest vespre s’estrenarà a l’Atlàntida el projecte musical de Maria Rodés, guanyadora del premi Puig-Porret 2016. L’espectacle s’inspira en la figura de Lluís Rodés, meteoròleg i rebesoncle de la compositora, i recrea el transcurs d’una nit amb un pes molt important de la música i la il·luminació. El projecte també ha cristal·litzat en un disc enregistrat i produït a vuit mans amb Juan Berbín, Josep Maria Baldomà i Nico Roig, que sortirà a la venda el mes vinent.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]