La Fundació Arrels va atendre l’any passat un total de 1.880 persones a Barcelona –732 per primera vegada–, un 4,56% més que l’any anterior. La situació dels qui es troben en acollida residencial s’ha estabilitzat: durant el 2016 van allotjar 229 persones –185 de mitjana diària–, entre els quals n’hi ha 55 que viuen en pisos individuals, gràcies al programa Housing First. A Barcelona es calcula que hi ha 3.231 persones sense casa: 941 dormen al carrer, 1.907 són ateses amb recursos públics i privats i 383 en assentaments irregulars. A tot Catalunya, el total de persones que viuen al carrer o en refugis precaris són 5.433.

Més gent atesa, menys ingressos

Tot i que enguany s’ha atès més gent que l’any passat, els ingressos de l’entitat s’han reduït perquè n’ha disminuït el nombre de socis i donants. De 4.368 socis que hi havia el 2015 s’ha passat a 4.090. L’entitat també ha perdut una subvenció per valor de 198.000 euros que atorga el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat espanyol. Amb aquests diners s’haurien pogut oferir 9.000 nits d’allotjament, amb el seguiment social corresponent. Segons el director de la Fundació, Ferran Busquets, si es manté aquesta situació decreixent se’n pot ressentir l’atenció en un futur, malgrat els esforços que es fan. Insisteix a dir que ara l’objectiu és enfortir el percentatge de fons privats, que l’any passat van significar el 66% del total del pressupost, i fa una crida als ciutadans a fer una aportació econòmica extraordinària.

Els avantatges de llogar pisos amb ús social

La Fundació Arrels té enguany l’objectiu d’augmentar l’oferta d’habitatges, tot i que la dificultat de trobar pis és un dels problemes principals que es troba. Busquets explica que sovint la gent no vol llogar el pis amb finalitat social perquè no sap quins avantatges representa: ‘La gent hauria de saber el benefici que en pot obtenir, perquè l’entitat no deixarà el lloguer de cop, tindrà cura del pis i garantirà el pagament del lloguer, a més de resoldre els problemes que hi pugui haver amb els llogaters.’

Un fet que agreuja la situació dels sense-sostre és el tancament de pensions, que normalment els allotjaven i que ara es transformen per a nous usos turístics, i deixen més gent sense casa. En aquest moment l’entitat té previst de rebre 25 pisos que un banc ha cedit a la fundació, ‘però que no acaben d’arribar’.

L’impacte de l’aplicació mòbil: 3.700 avisos

L’aplicació mòbil (us la podeu descarregar ací) que la Fundació va activar ara fa un any perquè els ciutadans avisin quan vegin algú dormint al carrer ha rebut més de 3.700 avisos. Busquets ho valora molt positivament i recorda la campanya que explica a la gent què ha de fer quan veu algú dormint al carrer.

Arran de la poca coordinació entre les administracions per a encarar el problema de la gent sense casa, Busquets remarca la importància que la Generalitat elabori un pla que faci aquesta funció i que podria evitar també l’efecte crida de grans ciutats com ara Barcelona: ‘Una entitat com Arrels, amb un pressupost ridícul, allotja o resol la situació d’allotjament de 190 persones diàriament. Quin municipi no pot fer-ho per a deu persones?’

La majoria de gent que viu al carrer ha rebut alguna agressió. La vulneració dels drets més bàsica, juntament amb la falta de seguretat i de salut, fan que l’esperança de vida d’aquestes persones es redueixi de vint anys.

