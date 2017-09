Arran denuncia que un militant de Gràcia ha estat detingut pels fets succeïts el mes de març, quan un grup va intentar d’ocupar la seu del PP de Barcelona. El mes passat els tres joves de l’organització juvenil de l’esquerra independentista que van participar en l’acció van ser detinguts perquè no s’havien presentat a les citacions judicials. Se’ls atribuïen els delictes de danys i desordres públics. Posteriorment van ser posats en llibertat amb càrrecs.

L’organització juvenil convoca una concentració avui a les 19.00 davant de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a les Corts.

L’acció a la seu del PP

Mig centenar d’activistes de l’organització independentista Arran va intentar ocupar la seu del PP de Catalunya, al carrer Urgell de Barcelona. Hi van enganxar cartells amb el lema ‘L’organització és la clau de volta’ i van desplegar una pancarta que deiq: ‘L’autodeterminació no es negociació. Referèndum tant sí com no’. Uns agents dels mossos d’esquadra van acabar intervenint per a fer fora els activistes del local. Aquesta acció formava part de l’inici de la campanya d’Arran pel referèndum.

