La Candelera és una festa situada al cor de l’hivern que moltes vegades serveix per preveure el final del fred. Hi ha moltes creences populars lligades a aquesta celebració i una de les més estesen en els territoris de muntanya és que l’ós desperta de la seva letargia. Per això en molts indrets del país es fan per aquestes dates les festes de l’ós. Són especialment conegudes les de la comarca del Vallespir però la festa segueix un patró molt similar a tot arreu: un personatge es disfressa d’ós i es dedica a atemorir la població. Pel seu caràcter festiu, molt sovint es vincula aquesta festa al cicle de Carnaval, però també està estretament lligada a la Candelera.

Ja fa anys que les tres festes de l’Ós que es fan al Vallespir – Arles, Sant Llorenç de Cerdans i Prats de Molló- malden per entrar a la llista de Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco. Aquest cap de setmana es fa la primera de les tres festes, la d’Arles, que té dos dies de durada. A pesar de seguir un patró similar, la festa té particularitats en cada poble. Així a Arles representa que la bèstia s’enamora d’una noia del poble anomenada Roseta i, en anar-la a festejar, és perseguida i morta per un caçador i la seva comitiva, que l’empaiten pels carrers. També hi entren en joc les botes i les tortugues, una colla de personatges molt singulars amb un significat tot enigmàtic.

Després d’Arles, es faran festes de l’ós a Sant Llorenç de Cerdans (del 10 al 12 de febrer) i a Prats de Molló (de l’11 al 14 de febrer). A Sant Llorenç de Cerdans la festa es fa coincidir amb l’obertura del Carnaval i a més de la cacera de l’ós també hi intervenen un seguit de personatges únics: la Monaca, el Vell i la Vella, els Botifarrons… Tancarà el cicle la festa de Prats de Molló, que en lloc d’un ós en té tres. Són tres joves del poble que es vesteixen amb pells i es pinten la cara de negre. En aquesta ocasió hi intervenen uns ‘barbers’ vestits de blanc que quan atrapen els ossos els esquilen.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]