BUENOS AIRES, 27 (EUROPA PRESS)

El jutge federal Julián Ercolini ha ordenat aquest dimarts processar per associació il·lícita l’expresidenta l’Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en un dels molts front judicials que té oberts, a penes un any després d’abandonar la Casa Rosada.

Ercolini també ha ordenat processar l’exministre de Planificació Julio de Vido i l’empresari, Lázaro Báez, entre d’altres. Ha imposat, a més, un embargament sobre els béns de la líder d’esquerres fins als 10.000 milions de pesos (uns 615 milions d’euros).

Els investigadors intenten dilucidar la legalitat de les obres públiques que es van concedir durant el Govern de Fernández de Kirchner al Grup Austral, de Báez. Segons la Fiscalia, hi va haver “un pla sistemàtic ideat i executat des de la Presidència i orientat a saquejar el tresor de l’Estat a través de l’assignació d’obra pública”.

A més, la Justícia investiga Fernández de Kirchner per les suposades operacions financeres que el Banc Central va fer sota les seves ordres per assegurar el valor de venda del dòlar amb diversos mesos d’antelació a un preu inferior al previst en els mercats internacionals.

L’excap d’Estat també està sent investigada per un delicte de blanqueig de capitals en un cas que indaga la suposada existència d’una xarxa integrada per funcionaris i empresaris per al desviament de fons públics.

