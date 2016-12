BUENOS AIRES, 29 (EUROPA PRESS)

Un tribunal de cassació ha ordenat aquest dijous recuperar la denúncia elaborada pel fiscal Alberto Nisman contra l’expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner per, suposadament, encobrir els responsables iranians de l’atemptat contra l’AMIA.

Nisman, antic fiscal del cas AMIA, va presentar el gener del 2015 una denúncia contra Fernández de Kirchner i diversos membres del seu Govern pel memoràndum d’entesa subscrit per Argentina i Iran per destravar les investigacions.

Tot i així, segons la teoria de Nisman, en realitat Fernández de Kirchner hauria accedit a desviar les indagacions dels sospitosos iranians a canvi d’un canvi de petroli per gra, fet que aquesta ha negat en tot moment i combatut als tribunals.

Nisman va morir a penes uns dies després de presentar aquesta denúncia. El seu cadàver va ser trobat en el seu apartament de Buenos Aires amb un tret al cap. Tot i que al principi es va parlar de suïcidi, els investigadors estan ara convençuts que va ser un homicidi.

L’atemptat contra l’Associació Mutual Israelita Argentina (AMIA) va passar el 18 de juliol del 1994 a Buenos Aires i es va saldar amb 85 morts i 300 ferits, convertint-se així en el atac terrorista més gran perpetrat fins ara en terra argentí.

