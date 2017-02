El govern de l’Aragó ha assegurat a l’ACN que no ha rebut cap document sobre la demanda de nul·litat dels acords de 2013 que ha sol·licitat la Generalitat pels quals es va iniciar el litigi per les pintures murals del monestir de Sixena que hi ha al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Això no obstant, fonts de l’executiu aragonès han lamentat que la Generalitat es continuï ‘enredant’ amb procediments judicials ‘amb l’únic objectiu de dilatar el compliment’ de la sentència que obliga al retorn dels murals a Sixena. En aquest sentit, li recorda al gover que amb la demanda ara anunciada s’estan referint a ‘qüestions sobre les que la jutgessa d’Osca ja ha resolt i dictaminat la seva legitimitat’. Per tot plegat, des del govern d’Aragó s’indica a la Generalitat que ara només li queda ‘complir la sentència’.

El govern d’Aragó ha defensat els passos que ha fet ‘per la defensa de patrimoni aragonès’ i ha lamentat l’actitud de la Generalitat de qui creu que només vol ‘dilatar’ el compliment de les sentències que obliguen a retornar les pintures murals del MNAC al monestir de Vilanova de Sixena.

En aquest sentit, el govern d’Aragó diu que fins al moment no ha tingut coneixement de l’escrit de la Generalitat i assegura que el gover està ‘confonent els fets’. Segons Aragó, l’acord del consell de gover al que es refereix Catalunya és ‘un procés intern del govern d’Aragó pel que s’autoritza al lletrat a demandar’. Així mateix, diuen que ‘no té res a veure amb la cessió de poders, per la qual cosa, que no té res a veure amb un negoci jurídic privat en virtut del qual una orde religiosa, mitjançant escriptura notarial, cedeix poders a un tercer’.

Finalment, des del govern de l’Aragó es recorda que la sentència sobre les pintures recull que els serveis jurídics de l’executiu aragonès tenen ‘facultat per actuar’. Per tot plegat, consideren que la Generalitat s’està referint a qüestions sobre les quals la jutgessa ja ha resolt i dictaminat legitimitat i insten a complir la sentència.

