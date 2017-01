El president de l’Aragó, Javier Lambán, ha qualificat aquest divendres de ‘dia històric’. A partir d’avui, ha dit, els aragonesos poden veure al seu lloc d’origen 51 de les 95 peces que van ser ‘espoliades’ per Catalunya i traslladades de manera ‘impròpia’ als museus de Lleida i Barcelona. Pel que fa a les 44 obres que segueixen al Museu de Lleida i les pintures al MNAC, Lambán confia que la justícia continui donant-los la raó i que no es demori el seu retorn. El president aragonès reclama que les sentències es compleixin i que la Generalitat estigui a l’altura. Alerta que si les institucions catalanes ometen o es resisteixen a complir les sentències judicials, el govern de l’Aragó i l’Ajuntament de Vilanova de Sixena exigiran el seu compliment a través de tots els mitjans legals. ‘Si cal requerir a la jutgessa que ho faci a través de l’actuació policial, ho farem sense cap dubte’, ha aclarit.

Les visites guiades estan previstes pels divendres, dissabtes i diumenges en horari de matí i tarda. L’exhibició d’aquestes 51 peces que el govern va decidir lliurar, en compliment d’una sentència judicial, s’ha retardat uns tres mesos ja que inicialment es volia obrir al públic la mostra a mitjan d’octubre. Les obres procedents del dipòsit del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) s’exposen als antics dormitoris de les monges. Algunes estan en vitrines, com ara peces de ceràmica, orfebreria o relicaris. D’altres estan exposades fora de les vitrines, com ara peces tèxtils o fragments de pintures murals.

Els visitants també podran veure la sala capitular del monestir, tancada des de fa més de quinze anys, que s’ha preparat per acollir les pintures murals que hi ha al MNAC i que també reclama l’Aragó a Catalunya. Lambán ha assegurat que l’espai reuneix les condicions ‘immillorables’ per acollir-les. La resta del monestir se segueix visitant, de moment, a través de les visites que gestionen les religioses de l’Orde de Betlem, responsables del monestir, als dies i a l’horari que elles han anat gestionant fins al moment.

Les altres 44 obres de Sixena que reclama l’Aragó són al Museu de Lleida pendents d’una decisió judicial que podria autoritzar la intervenció de la policia per traslladar-les al monestir. La Generalitat s’hi ha oposat en reiterades ocasions al·legant que formen part del Patrimoni Cultural de Catalunya.

El pressupost per exhibir les peces és de 12.000 euros, dels quals 6.000 els aporta Turisme d’Aragó i els altres 6.000 entre la comarca i l’Ajuntament de Vilanova de Sixena. El preu de l’entrada i la visita guiada és de 3 euros i. La rehabilitació del Monestir de Sixena, declarat Bé cultural, ha costat més de 400.000 euros.

