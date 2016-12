La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya ha donat el vist-i-plau al pla urbanístic (PDU) del nou projecte de BCN World, anomenat Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou pel govern. A continuació l’acord ha estat validat pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. Les obres començaran a l’estiu i es calcula que podria tenir un impacte d’entre 3.900 i 5.400 milions d’euros al territori.

Hem treballat de valent per un CRT Vila-seca Salou millor, amb el màxim consens. Fita complerta avui amb l'aprovació definitiva del PDU. pic.twitter.com/hBxO4l4bi1 — Josep Rull i Andreu (@joseprull) December 29, 2016

Després d’aquest tràmit, els tres operadors pre-seleccionats que optaran al concurs d’adjudicació dels casinos –Hard Rock, Melco i Grup Peralada– tindran noranta dies per a fer propostes. No es descarta que hi hagi fusions de projectes. Una vegada presentats, el govern escollirà un guanyador i les obres podrien començar l’estiu vinent.

El projecte no té ‘vinculació’ amb el pressupost

Rull ha assegurat que el govern està ‘tranquil’ davant les amenaces de la CUP de condicionar l’aprovació del pressupost al projecte del nou BCN World. En aquest sentit, el conseller ha explicat que al pressupost no hi ha cap partida ‘vinculada’ al projecte, i per tant és ‘legítim’ estar políticament en contra i aprovar els comptes: ‘Són temes desvinculats’. Rull ha afirmat que el nou BCN World és un projecte ‘refet’, ‘diferent’ i ‘millorat’ en relació a la proposta que s’havia fet la legislatura anterior de la mà del grup Vermonte.

