Hi ha moltes maneres de donar la benvinguda a l’any nou però una de les més tradicionals és a través dels Aplecs del Sol Ixent. Es tracta d’una colla de festes que es fan l’1 de gener a trenc d’alba per rebre el primer raig de sol del nou any. Alguns dels més populars són els que es fan a la costa empordanesa, ja que per la seva posició geogràfica és de les primeres zones peninsulars del país on toca el sol. Tot i això els primers en rebre la llum del 2017 seran els habitants de l’Alguer, seguits dels de Menorca i la resta d’illes Balears.

Tots els aplecs es fan en caps orientats a llevant i segueixen un patró força similar: arrenquen a les 07.00 del matí, quan encara és de nit, i reben la primera llum a ritme de sardanes i xocolatada. És molt conegut l’aplec que es fa al Cap de Creus, el punt més nord-oriental de la península. Té la particularitat que una vegada acabada la festa els més agosarats poden fer el primer bany de l’any a la platja del Llané Gran, a Cadaqués.

Però a causa de la posició del sol després del solstici d’hivern, el primer raig de sol peninsular entra una mica més al sud, pel Cap de Sant Sebastià. Situat al municipi de Calella de Palafrugell, és famós pel far que hi ha i per les vistes immillorables. Altres poblacions de la zona, com ara l’Escala, també fan aplec. En aquest cas serà al cap Montgó i les sardanes aniran a càrrec de la cobla Foment del Montgrí.

