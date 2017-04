VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)

L’actual diputat de Podem en les Corts Valencianes Antonio Estañ ha confirmat este dimecres que es postularà com a candidat per a la Secretaria General de la formació a la Comunitat Valenciana, dins del procés de primàries obertes que el corrent ‘Aprofundir el canvi’, que aglutina el corrent crític amb l’actual direcció autonòmica, engegarà de cara a l’Assemblea Ciutadana Valenciana que se celebrarà el 14 de maig.

Estañ ha realitzat este anunci en una roda de premsa en la qual ha estat acompanyat pels també diputats autonòmics Sandra Mínguez i César Jiménez, així com per la regidora en l’Ajuntament de València María Oliver i pel secretari general de Podem València, Jaime Paulino.

Ha explicat que optarà a la Secretaria General, càrrec que fins al ‘Vistalegre valencià’ ostenta Antonio Montiel, “després del suport i la confiança dels companys” depositada en ell i que, segons ha destacat, és recíproca.

Estañ (Callosa de Segura, 1987) ha explicat que els companys presents en l’acte optaran en eixes primàries a formar part del Consell Ciutadà Valencià i ell a la Secretaria General. Des del corrent defenen la fórmula de les primàries obertes perquè la gent decidisca en quina posició va cadascun.

Segons ha dit, amb la resta de corrents estan en estos moments en procés de transacció de documents i ha reconegut que amb alguns espais tenen “més sintonia que amb uns altres”, però parlaran “amb tots” tant a nivell de documents com per a convidar-los a participar en estes primàries. “Respectem els temps i les decisions de cada espai”, ha asseverat, per a agregar que encara que hi ha contactes amb la resta de corrents encara no s’han concretat.

Sandra Mínguez també ha animat “tothom” a què participe en eixe procés per “recuperar el Podem del 2014, que era molt participatiu, el Podem original”.

AUDITORIA CIUTADANA DEL BOTÀNIC

Els documents polític i organitzatiu que presenta este corrent proposen, entre altres qüestions, una auditoria ciutadana del Botànic perquè “la societat valenciana verdaderament dictamine què objectius s’han complit i no els partits, i proposen nous canvis”, i un Consell Territorial en Podem amb portaveus corals.

“No hem pogut, pels documents estatals, que la Secretaria General fóra coral, però sí pot haver-hi un portaveu compartit, descentralitzada i feminista”, ha dit Estañ, amb l’objectiu de “no centrar totes les responsabilitats en una persona”. Segons ha explicat, el portaveu estaria assumit pel secretari general i altres dos persones més, de manera paritària i amb majoria femenina.

Sobre el portaveu en les Corts, que també seguix en mans d’Antonio Montiel –qui ha mostrat la seua predisposició a continuar com a tal– ha assenyalat que els documents que presenta ‘Aprofundir el canvi’ prohibixen que una persona del mateix sexe ocupe la Secretaria General i el portaveu per una qüestió de paritat, i és una cosa que caldria tindre present. A més, considera que caldria pensar “què tipus de política i de projecció” vol tindre Podem en la Cambra valenciana.

En ser preguntat sobre si considera que este procés assembleari pot crear una divisió interna, ha assegurat que tots els corrents tenen molt clar que el debat ha de ser “fonamentalment polític” i que ha d’haver-hi unitat en la pluralitat, “una unitat que no amague el debat”. De moment, ha agregat, el debat “està sent bastant sa” i així seguirà sent-ho, augura.

“NO HEM FET TOT EL QUE PODÍEM FER”

Antonio Estañ ha assegurat que el moment actual és “determinant” perquè s’obri un nou cicle després d’un “amb temps molt ràpids i molt centrat en la marca estatal”. Ara, passada eixa etapa, cal situar-se “més prop de la realitat municipal, dels territoris”, ha defès.

A més, a mitat de legislatura, considera que cal fer balanç de la tasca realitzada per Podem com a “fiscalitzador” del Govern valencià i veure si ha complit el seu paper, que era “portar el Consell a posicions més transformadores” i “dissenyar un projecte alternatiu que posar sobre la taula i dibuixar les línies del País Valencià que volem perquè els que han saquejat les institucions no tornen”.

Ha reconegut que en la seua tasca de “pont entre la ciutadania i les institucions” Podem no ha sigut “tot l’eficient” que devia i en ser preguntat sobre si considera que la formació morada ha sigut massa laxa amb els socis del Botànic, ha respost afirmativament i ha agregat: “Podem no ha tingut una marca clara dins de l’Acord del Botànic. No hem fet tot el que podíem fer”.

PENSAR ON ÉS MÉS ÚTIL PODEM

Respecte a si recuperarien en cas de guanyar el debat sobre l’entrada de Podem en el Consell, ha assenyalat que en el seu moment no va haver-hi un procés deliberatiu sobre este tema, sinó tan sols informacions que no es corresponien amb el debat que s’estava produint internament. En qualsevol cas, ha dit que “el fonamental és pensar on som més útils” i de plantejar-ho, caldria tindre clar “para quin, amb quins objectius”.

Considera que esta és una de les decisions que “cal prendre” encara que “per com s’està actuant” en el si de l’Executiu creu que poden ser “més útils des de fora”.

