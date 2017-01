El president de Cecot, Antoni Abad, ha assegurat avui que manté la seva intenció de presentar una candidatura per a presidir Foment del Treball, tot i que les dues entitats estiguin en un procés de diàleg per considerar l’estatus de la patronal vallesana dins l’organisme.

En una roda de premsa, Abad ha assenyalat que ‘una cosa no té a veure amb l’altra’, i ha subratllat que l’interès de Cecot és tenir un Foment del Treball que sigui més pròxim a la seva base, recordant que és una organització confederal.

El mandatari de Cecot, amb seu a Terrassa, vol un model ‘més proactiu i més pròxim a aquesta base i que defensi els interessos del teixit empresarial’, uns requisits que ha definit com a capitals.

Sobre l’estat de la negociació entre Cecot i Foment del Treball, Abad ha dit que després de Reis ha de començar el diàleg, però que ara com ara ‘no hi ha res’ de l’expulsió de l’organisme que presideix, i ha apuntat que el novembre del 2015 ja es va obrir un expedient, al qual es va respondre a tot i es va tancar.

Abad ha manifestat que ‘si s’han d’ajustar coses, puntualment es farà’, però ha remarcat la necessitat que les dues parts facilitin l’entesa, i ha destacat la bona relació que té amb l’actual president de Foment, Joaquim Gay de Montellà.

Carrega contra el govern espanyol

En la mateixa roda, Abad ha fet un balanç de l’any i ha carregat durament contra ‘l’allau’ de reformes fiscals que fa el govern espanyol en els seus ‘divendres frenètics’, en al·lusió a la reunió setmanal del Consell de Ministres. Segons Abad, la darrera reforma de l’impost de societats que obliga les grans empreses a l’avançament del pagament fraccionat d’aquest tribut és ‘abusiu’ i ‘anticonstitucional’. És per això que des de la Cecot es facilitarà les eines necessàries a les empreses que vulguin plantejar un contenciós i estudiarà interposar un recurs d’empara per demanar la anticonstitucionalitat de la norma.

Al mateix temps, Abad considera una ‘barbaritat’ el nou sistema d’informació integrada amb l’Hisenda espanyola i ha avisat de les conseqüències que pot tenir per a les petites empreses. ‘Al ministeri només li falta obligar a posar-nos un xip com tenen els animals de companyia’, ha afegit.

