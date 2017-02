El periodista Luis María Ansón ha publicat avui al diari El Mundo un article en què demana al govern espanyol que suspengui l’autonomia de Catalunya, per evitar ‘fracturar la unitat nacional mantinguda des de fa cinc segles’. Fa un advertiment sobre el possible ús de la violència per a impedir això: ‘Esgarrifa de pensar que puguin caure ensangonades una altra vegada les pàgines de la història d’Espanya.’

Diu Ansón: ‘Si Rajoy negocia amb els partits constitucionalistes pot alinear un front comú que impedeixi l’esquarterament d’Espanya. Tal i com està la situació […] es farà inevitable, com en el Regne Unit de Blair [fent referència a la suspensió de l’autonomia del nord d’Irlanda], suspendre totalment o parcial l’autonomia catalana, complint l’article 155 de la constitució.’

Considera, tal com han fet uns altres articulistes en la premsa espanyola des del final formal de l’anomenada ‘operació diàleg’ de fa una setmana, que el govern català vol convocar alhora el referèndum i unes eleccions. ‘Col·locarien, no únicament el govern espanyol, sinó també l’estat, en una situació límit. I no es tracta d’una finta, sinó d’un propòsit meditat i desafiador.’

I acaba dient: ‘Per la salut d’Espanya convé que el govern surti de la seva debilitat i, d’acord amb els partits constitucionalistes, compleixi allò que estableix l’article 155 de la constitució. A l’entorn de la Moncloa es pensa que encara es pot evitar el xoc de trens. Ignoro en què es basa aquesta presumpció. Caldrà tenir-ho tot a punt, en qualsevol cas, perquè no ens atropelli l’allau secessionista catalana, a punt d’engegar en orris l’esperit de la transició i de fracturar la unitat nacional mantinguda des de fa cinc segles. Esgarrifa pensar que puguin caure una altra vegada ensangonades les pàgines de la història d’Espanya.’

