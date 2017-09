La diputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel ha interpel·lat la batllessa de Barcelona, Ada Colau, que els darrers dies ha estat protagonista per haver demanat garanties a Carles Puigdemont abans de cedir espais municipals pel referèndum: ‘Senyora Colau, posi col·legis!. No vagi a votar si no vol, però posi els col·legis’. I també s’ha dirigit al líder de Podem a Espanya, Pablo Iglesias, que avui era present a Catalunya per acompanyar Colau en l’acte dels comuns durant la Diada: ‘Pablo, al PP se’l fa fora cridant a votar l’1-O’.

Gabriel creu que la independència de Catalunya no arribarà a través de cap mesura parlamentària, sinó d’un procés de desobediència i insubordinació contra el poder constituït. ‘Defensarem aquest referèndum amb tota la força: d’ara fins l’1 d’octubre l’escenari de la desobediència és l’únic camí’, ha dit en un míting fet davant l’esplanada del Born Centre de Cultura i Memòria després de la manifestació que partits i col·lectius de l’esquerra independentista i anticapitalista han celebrat amb motiu de la Diada pels carrers del barri Gòtic de Barcelona.

La portaveu d’Arran, Mar Ampurdanès, ha demanat al Govern fermesa pel referèndum, però ha advertit que la independència no s’aconseguirà només amb aquesta votació, sinó a través de la pressió als carrers dels partidaris de l’autodeterminació catalana.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]