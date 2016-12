La diputada de la CUP Anna Gabriel ha estat entrevistada avui al Via Lliure de Rac1 per valorar la cimera pel referèndum d’ahir. Gabriel ha remarcat el posicionament de la CUP sobre el referèndum acordat: ‘No confiem que l’estat vulgui pactar un referèndum’. Tanmateix, ha recordat que els anticapitalistes no s’aixequen de la taula malgrat no confiar en la via pactada. En aquest sentit, ha envit un missatge als comuns: ‘Esperem que ningú faci partidisme eamb la tàctica del referèndum’. La diputada cupaire ha volgut recordar que els comuns parlen molt de sobiranies, però seria ‘incongruent’ que no acceptessin el que vol el poble de Catalunya.

Gabriel s’ha referit també Ada Colau i la seva reivindicació de celebrar un referèndum. Sobre la batllessa, ha dit que li sembla estrany que sembli que s’ha arribat fins a aquest punt ‘gràcies a persones que no han fet gaire per l’independentisme. En qualsevol cas, la diputada anticapitalista ha reconegut que el conflicte amb l’estat espanyol s’ha de resoldre per la via del referèndum.

Sobre aquest referèndum, Gabriel s’ha refermat en el termini del setembre vinent i ha argumentat que ‘la maquinària del referèndum s’hauria de posar en marxa en dos o tres mesos’. La CUP té poca confiança en l’acord amb l’estat espanyol i ja ha avançat que, si no hi ha pacte, ‘caldrà donar per vàlida la sobirania del poble de Catalunya’ i, dirigit als comuns, espera que qui parla de sobiranies ‘la defensin’.

