La coreògrafa terrassenca Àngels Margarit serà la directora del Mercat de les Flors durant els pròxims quatre anys. Així ho ha decidit aquest divendres al matí el Consell General del Consorci d’aquest teatre municipal barceloní. La comissió de valoració del concurs internacional per la nova direcció del Mercat de les Flors ha escollit la candidatura de Margarit per “la seva trajectòria en el sector de la dansa, el reconeixement de la professió, la seva vinculació amb projectes educatius i la seva experiència en la gestió de festivals”. Segons el teatre, aquests factors “l’avalen per poder ser la nova responsable del Mercat de les Flors i per continuar la tasca que l’ha convertit en la Casa de la Dansa més important de l’Estat i en una de les més rellevants d’Europa”.

Àngels Margarit (Terrassa, 1960) és ballarina, pedagoga i coreògrafa. Pertany a la primera generació de ballarins contemporanis sorgida a principis dels 80 a Barcelona i el 1985 va crear la seva companyia: Mudances.Els seus espectacles han estat coproduïts en importants festivals i programacions internacionals, i al llarg d’aquests anys ha presentat el seu treball a més de 25 països amb nombroses creacions.La seva trajectòria ha estat reconeguda amb diversos guardons com el Premi Nacional de Dansa de Catalunya per Mudances (1986) i Tèrbola (1999), el Premi Nacional d’interpretació per Atzavara (1991), el Premi Ciutat de Barcelona d’Arts Escèniques per Corol·la (1993) o el Premi Nacional de Dansa del Ministeri de Cultura (2010).

