ACN La Seu d’Urgell.-La candidatura conjunta d’Andorra i la Seu d’Urgell ha aconseguit l’organització dels Jocs Special Olympics del 2018. Així ho han fet públic el cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, després d’una reunió divendres a la tarda amb els representants de les entitats que ostenten la titularitat d’aquest esdeveniment -Special Olympics Catalunya, Espanya i Andorra i la Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts (ACELL)- en la qual s’ha comunicat la decisió de forma oficial. Tant Batalla com Pons han destacat que aquest repte permetrà conscienciar la ciutadania dels dos territoris de la necessitat de normalització i d’inclusió social d’aquests col·lectius i alhora promocionar les dues ciutats “com a territoris esportius i solidaris”. L’esdeveniment se celebrarà del 4 al 7 d’octubre de l’any vinent i reunirà més de 2.400 persones de més de disset delegacions internacionals.

La presidenta la Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts (ACELL), Marina Gómez, ha destacat que s’ha acceptat la candidatura per la seva “unitat i coordinació” i per la voluntat de “treball futur” que desprenia. Serà la primera vegada que uns Jocs Special Olympics, l’esdeveniment esportiu més important per a persones amb discapacitat intel·lectual, se celebrin al Pirineu, i tant l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, com el cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, s’han mostrat molt il·lusionats per dur a terme el repte. La iniciativa persegueix potenciar el vessant esportiu però també el social i solidari, per incidir sobre la necessitat de conscienciar sobre la normalització i inclusió social de les persones amb discapacitat. Alhora, també es vol aconseguir promocionar les dues ciutats, per tal que siguin un referent de territoris esportius i solidaris. Per tot plegat, els organitzadors han parlat de la necessitat d’implicar tota la ciutadania, i han fet una crida per a la recerca de voluntaris.La iniciativa costa 800.000 eurosL’esdeveniment, que tindrà lloc del 4 al 7 d’octubre del 2018, comptarà amb dotze disciplines esportives, que es repartiran entre les dues seus. Mourà més de 2.400 persones, entre atletes, acompanyants, tècnics, entrenadors i organitzadors. S’hi desplaçaran disset delegacions, la majoria catalanes, però també amb presència d’atletes dels cinc continents. A partir d’ara, es constituirà un comitè organitzador que serà l’encarregat de perfilar quines disciplines es disputen en cada ciutat, i tal com ja es va anunciar, la cerimònia inaugural es farà a la Seu i la de cloenda a Andorra la Vella. Del 20 al 22 d’octubre d’enguany, les dues seus acolliran una primera prova. El pressupost necessari per dur a terme la iniciativa és de 800.000 euros globals, tot i que Batalla ha avançat que hi haurà aportacions de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Lleida i del Govern andorrà, així com una tasca potent per trobar patrocinadors, que tot plegat farà reduir la partida que hauran d’aportar, a parts iguals, la Seu i Andorra la Vella.

