Andorra intercanviarà automàticament informació fiscal amb la UE amb dades des de l’1 de gener de 2017, tot i que la primera comunicació serà en 2018, segons la llei aprovada el novembre pel Consell General (Parlament) del Principat.

La directora general de l’Associació de Bancs Andorrans (Aba), Esther Puigcercós, ha explicat la nova norma en una trobada amb premsa a Barcelona, i ha reivindicat l’experiència de les cinc entitats financeres associades en la gestió de patrimonis.

Aquesta normativa dóna aplicació a l’acord signat entre Andorra i Brussel·les en febrer amb l’objectiu de prevenir el frau fiscal i dissuadir a possibles evasors que vulguin ocultar ingressos o valors a l’estranger.

Fins ara, Andorra facilitava informació fiscal sol quan rebia una petició concreta, segons una llei del 2009, però ara se suma a l’acord internacional d’intercanvi automàtic anual començant per la UE.

Per a això, les entitats financeres i de gestió d’inversions andorranes han de conèixer la residència fiscal de tots els seus clients, pel que s’ha establert un període d’adaptació per als comptes anteriors a 1 de gener de 2017, mentre que a les noves ja els preguntaran tota la informació necessària per facilitar les dades l’any següent.

En el cas dels comptes preexistents, la primera comunicació de dades per a les de més d’un milió de dòlars serà el 30 de juliol de 2018 (amb dades de l’exercici 2017), mentre que per a les d’inferior saldo serà el 30 de juny de 2019 (amb dades de l’exercici 2018).

En el cas de les empreses, les preexistents de menys de 250.000 dòlars queden excloses de l’intercanvi d’informació, mentre que les de superior saldo entren en el termini de 30 de juny de 2019.

La informació que s’intercanvia és la fixada per l’Ocde com estàndard internacional: nombre d’identificació fiscal, nom, direcció, data de naixement, tipus de rendes, ingressos derivats de la venda o transmissió d’actius, i el saldo dels comptes.

També queden excloses de l’intercanvi automàtic d’informació comptes amb molt poc saldo (menys de 1.000 dòlars) i productes d’estalvi per a la vellesa o vinculats a finalitats educatives, socials o d’adquisició d’habitatge.

A més, els països no podran utilitzar la informació aconseguida per l’intercanvi automàtic per fer altres peticions d’informació de períodes anteriors a 2017.

Transparència

Aquesta llei és un pas més d’Andorra cap a la transparència financera, i la banca andorrana reivindica la seva experiència de gairebé un segle en la gestió de patrimonis per mantenir el negoci malgrat l’allunyament del país del concepte de paradís fiscal.

Així ho ha dit Puigcercós, que ha destacat que l’intercanvi d’informació fiscal s’està generalitzant a escala mundial, per la qual cosa els evasors ho tenen cada vegada més complicat.

Els cinc bancs d’Andorra que conformen l’Aba (AndBank, MoraBanc, Crèdit Andorrà, Banc Sabadell d’Andorra i VallBanc) gestionen uns 45.000 milions d’euros, dels quals 11.000 corresponen a banca comercial local i la resta a banca privada.

Puigcercós ha indicat que Andorra ofereix per als catalans i tots els espanyols una gestió experta de patrimonis –de qualsevol magnitud, no necessàriament tan gran com el que es considera banca privada a Espanya– a pocs quilòmetres de distància i amb personal que parla el seu mateix idioma.

