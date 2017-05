Andorra ha començat a emetre el nou passaport, amb una tecnologia que el fa un dels més segurs del món. Veronique Menard, la directora comercial a Europa del fabricant del passaport, Overture Technologies, ha dit: ‘La tecnologia làser que es fa servir en la fabricació del passaport converteix Andorra en el primer país que disposa del passaport més segur del món.’ El document és imprès amb tecnologia làser sobre una base de policarbonat, que fa que es conservi millor i sigui molt difícil de falsificar.

D’ara endavant, els ciutadans que es renovin el passaport no hauran de portar fotos, perquè per a emetre el passaport s’han instal·lat unes cabines on es fa la foto digitalment i s’envia directament al sistema i les màquines que imprimeixen el passaport.

La secretària d’estat de Justícia d’Andorra, Ester Molné, ha explicat que la renovació s’havia fet per unificar les mesures de seguretat en l’àmbit de passaports amb els països de l’entorn. ‘És positiu i pot estalviar problemes en el futur a l’hora de passar fronteres’, ha dit. El secretari d’estat d’Administració Pública, Antoni Rodríguez, ha parlat de la cabina fotogràfica: ‘Incorpora un programari que controla que la foto sigui la que es necessita; si no s’ha de repetir.’ També ha dit que en les primeres hores de funcionament se n’havien fet quinze i que calculaven que enguany en farien entre cinc mil i sis mil.

