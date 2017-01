L’ANC i Òmnium han fet una crida a anar a la Cavalcada de Reis a Vic amb estelades per demanar una república catalana a Ses Majestats d’Orient. En un comunicat, demanen assistir a aquest tradicional acte amb fanalets especials en què hi brilla una estelada. ‘Petits i grans, rebem a ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar amb la llum del fanalet de l’estelada’.

Així mateix, animen a omplir de banderes independentistes les finestres i els balcons del recorregut de la rua, que tindrà lloc la tarda de dijous i serà emesa en directe per TV3.

