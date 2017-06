El Museu d’Art Modern de Ceret ha inaugurat l’exposició ‘Dalí: Eurêka’, una mostra amb més de 300 peces que revelen la influència que va tenir la ciència en l’obra del pintor Salvador Dalí. L’exposició compta amb 25 pintures cedides per museus i col·leccions privades però també s’hi poden veure objectes, dibuixos o manuscrits elaborats pel propi artista així com obres de Man Ray, Buñuel o Robert Descharnes. El geni es va interessar per totes les disciplines científiques, des de l’astrofísica a la teoria de la relativitat passant per la psicoanàlisi i la genètica.

El 27 d’agost de 1965 Dalí va fer el seu ‘viatge triomfal’ a Ceret. Durant la jornada va protagonitzar una sonada ‘resurrecció’ en una cripta medieval. Una actuació que va servir per inaugurar un periple que va acabar a l’estació de Perpinyà, el centre del món de la seva pròpia cosmologia. La mostra, que s’acaba d’inaugurar al museu d’art de la població, vol recordar aquesta cerimònia i a la vegada fer el recorregut particular per l’obra del geni. De fet, l’exposició compta amb fotografies captades durant aquella jornada i, fins i tot, amb l’esquelet que va utilitzar per representar la sonada resurrecció.

En total, s’hi podran veure fins a 180 obres del geni, 25 de les quals són pintures cedides per la Fundació Gala-Salvador Dalí, el Museu Reina Sofia de Madrid, el Centre d’Art Georges-Pompidou de París i diverses col·leccions privades, entre les quals hi ha la de la germana del pintor, Anna Maria Dalí. Però no només això: a la mostra s’hi han inclòs objectes relacionats amb la ciència i l’anatomia, dibuixos i manuscrits elaborats pel propi Dalí, a banda de fotografies imatges i pel·lícules on hi apareix el pintor. També s’hi podran veure obres d’altres artistes com Man Ray , Brassai, Buñuel, Andre Raffray o Robert Descharnes.

De retrospectives sobre el geni se n’han fet moltes però aquest no era l’objectiu d’aquesta exposició. La voluntat és oferir una interpretació diferent no només amb pintures del geni sinó també a través de llibres que va llegir, documents que va escriure o li van escriure o, fins i tot, dibuixos que va fer ell mateix. Així la mostra organitzada en capítols temàtics repassa els anys de joventut del geni empordanès i els seus primers contactes amb el món científic fins arribar als vincles amb Ceret, que centren d’alguna manera la relació entre el municipi i l’artista.

