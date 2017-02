L’investigador banyolí Jordi Frigola lidera un projecte pioner contra el càncer a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdiBGi). Es tracta d’un programa que busca la manera combatre la malaltia a través d’un tractament menys invasiu que els habituals, la quimioteràpia i la radioteràpia. Frigola explica que la idea és ‘aturar la proliferació de cèl·lules malignes, en comptes de matar-les’. ‘Intentem frenar la malaltia en comptes de destruir-la’, ressalta. Frigola destaca que el projecte té diverses fases i s’esperen resultats a mitjà o llarg termini. Una de les claus per poder tirar endavant la investigació és el finançament per a la primera etapa (quatre anys) i que necessita uns 200.000 euros. De moment, n’ha recollit 130.000 per part del govern de l’Estat. Els 70.000 restants, que esperen aconseguir a través de les donacions privades, han de servir per cobrir la contractació d’un estudiant de doctorat que treballaria a les ordres de Frigola.

Combatre el càncer amb mètodes menys agressius que la quimioteràpia o la radioteràpia, i, per tant, millorar la qualitat de vida dels malalts. Aquest és l’objectiu a mitjà o llarg termini del Dr en Biologia Jordi Frigola. Es tracta d’un projecte pioner dins la investigació contra el càncer, que Frigola desenvolupa a l’IdiBGi, i que busca frenar, a través d’inhibidors, el progrés de la malaltia. D’aquesta manera s’aconseguiria en primer lloc millorar ‘de forma ostensible’ la qualitat de vida dels pacients i seria, de retruc, un gran avenç en la investigació.

Frigola, que des de fa un any ha tornat a Girona després de passar-ne set treballant als laboratoris Clare Hall de Londres, lidera un projecte que s’estructura en tres fases i que ara mateix està ‘en una moment molt primerenc’. De fet, aquest és un dels motius que genera ‘maldecaps’ a l’investigador gironí per aconseguir el finançament necessari, i que ha xifrat en 200.000 euros. De moment n’ha aconseguit 130.000 per part de l’estat espanyol gràcies a una beca Ramon y Cajal, i que ha invertit en comprar els aparells necessaris per portar a terme les investigacions. La resta (70.000 euros) aniran destinats a contractar un estudiant de doctorat que treballi durant els propers quatre anys amb Frigola. ‘No és fàcil aconseguir finançament en recerca perquè no dona diners de manera immediata’, ha lamentat el Doctor. De fet, Frigola està convençut que aquesta primera etapa és la ‘més complicada en aquest sentit’ perquè no hi ha empreses que confiïn en un projecte que ‘no ofereix garanties d’èxit’.L’investigador afirma que ‘les bases amb les que treballem ‘són molt sòlides’ i ara del que es tracta és d’arribar a confirmar les hipòtesis que ha desenvolupat en altres laboratoris. La idea és saber si l’estructura de la cèl·lula del llevat (un animal unicel·lular) es pot reproduir de manera semblant en humans. ‘Si aconseguim en aquests quatre anys demostrar aquest extrem haurem avançat molt, perquè podrem mirar com combatre la reproducció a través d’inhibidors’, explica.

La tercera fase consistiria en buscar la manera de generar un producte que aturés la reproducció de les cèl·lules dolentes i ‘frenés’ la malaltia sense matar les bones. L’investigador gironí ha explicat que a partir de la segona fase ‘és molt més factible’ aconseguir finançament ja que les mateixes farmacèutiques s’interessaran ja que hi poden veure un rendiment econòmic. Frigola ha fet servir un símil automobilístic per explicar l’objectiu final del projecte. ‘És com si tinguéssim un cotxe i per frenar-lo podem destruir la carretera o prémer el pedal del fre. La quimioteràpia seria la primera opció, i nosaltres treballem per trobar la segona’, ha reblat.

Una crep solidària

La recerca dels 70.000 euros per contractar un estudiant de doctorat que treballi els propers quatre anys a les ordres de Frigola és la prioritat de l’investigador banyolí. En aquest sentit ha trobat el suport de la Vanessa Nueda, una malalta de càncer que va engegar una pàgina a internet (www.elcrepdemivida.com) que busca fons per la lluita contra el càncer. De moment, ja hi ha dos projectes en marxa per recaptar diners. D’una banda l’edició en DVD del concert que la GIOrquestra va fer el passat diumenge 5 de febrer a l’auditori, i que els beneficis de la venda dels discos aniran íntegrament a finançar el projecte de Frigola, i de l’altra una campanya de recollida de diners en una vintena d’establiments de Girona amb guardioles fetes per Nueda on, qui vulgui, pot deixar-hi el seu donatiu.

Nueda ha explicat que arran de la seva experiència ‘es va decidir a fer el que pogués’ per lluitar contra el càncer. ‘Si serveix per millorar la qualitat de vida dels malalts em donaré per satisfeta’, ha ressaltat.

L’IdiBGi demana una aposta per la recercaJordi Frigola va arribar ara fa un any dels laboratoris Care Hall de Londres on treballava a l’equip del Doctor John Diffley per liderar el projecte a l’IdiBGi. El nou director del centre gironí, Jordi Barretina, ha destacat que ‘cal apostar per projectes concrets’ i recorda que la recerca i la investigació ‘acaben donant resultats’. Per això ha demanat que les institucions ‘hi apostin’.Barretina que ha tornat recentment de Boston on ha treballat els últims anys ha ressaltat la qualitat dels ,projectes que s’estan duent a terme des de l’institut gironí.

