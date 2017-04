La dimissió d’Isabel Martí ha avisat que l’acte al Caixaforum per a presentar la candidatura de la diada de Sant Jordi com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat no era un acte protocol·lari sinó que tenia un fort contingut polític. El vice-president del govern, Oriol Junqueras, també ho ha tingut clar, tot i que en principi no tenia previst d’assistir-hi, però s’hi ha vist obligat per la presència de la vice-presidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.

Junqueras, després de començar el discurs amb un to d’historiador parlant de dracs japonesos de vuit caps, ha fet una giragonsa que ha aixecat un murmuri a la sala. Ha parlat de llibertat i del referèndum, a partir dels valors de Sant Jordi, els d’amor a la cultura i els de llibertat. Després d’aquest preàmbul, ha recordat el moment que viu Catalunya: ‘Tots entendreu que faci referència a un acte que el govern ha fet aquest matí, al Palau de la Generalitat, que té com a patró Sant Jordi i que ens reafirma el nostre compromís col·lectiu amb la llibertat, amb la democràcia, amb el referèndum i amb la voluntat d’escoltar tothom.’ Junqueras ha acabat el seu parlament amb un gens discret ‘que tinguem molta sort’.

L’acte l’ha acabat la vice-presidenta del govern espanyol, que ha apel·lat a la unitat entre les institucions perquè la diada de Sant Jordi sigui reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, garantint el compromís del govern espanyol de donar suport a la candidatura que impulsen la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes. Soraya Sáenz de Santamaría no s’ha pogut estar de contestar a Junqueras i, aturant-se un moment i mirant-lo, li ha volgut dir que a Castellà també estimen la llibertat.

L’acte ha comptat amb la presència destacada del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, el conseller de Cultura, Santi Vila, la cap de l’oposició, Inés Arrimadas, i el tinent de batlle d’Empresa, Cultura i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni.

Santamaría ha regalat el llibre La parte inventada, de Rodrigo Fresán. Després, Junqueras ha explicat a la premsa que el llibre realment era per a Santi Vila, però que l’ha rebut ell com a màxima representació institucional de la Generalitat.

Abans d’aquestes intervencions, el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, ha augurat un procés llarg fins que Sant Jordi pugui ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Així mateix, ha afirmat que el repte de tenir aquest segell s’havia d’abordar amb la complicitat de les administracions.

